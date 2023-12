BAT, svalutazione una tantum di 25 miliardi di sterline nel 2023

British American Tobacco

(Teleborsa) -(BAT), colosso britannico del mercato delle sigarette, ha dichiarato che attuerà unaper rivedere il valore di alcuni dei suoi marchi di sigarette statunitensi."Coerentemente con la nostra visione di "Costruire un mondo senza fumo", e in combinazione con glia livello macroeconomico che incidono sull'industria dei combustibili statunitense, nel 2023 addebiteremo una svalutazione contabile non monetaria di circa 25 miliardi di sterline", ha spiegato il"Questa rettifica contabile si riferisce principalmente ad, poiché ora valutiamo il loro valore contabile e la loro vita economica utile su un periodo stimato di 30 anni - ha aggiunto - Di conseguenza, inizieremo l'ammortamento del valore residuo dei nostri marchi di combustibili statunitensi a partire da gennaio 2024".BAT ha confermato la guidance sull'EPS per l'intero anno 2023 in linea con le nostre linee guida e detto di aspettarsi unaorganici nelladel 3-5% a tassi costanti. Inoltre, si aspetta una "continua forte crescita dei volumi e dei ricavi" nelle nuove categorie, guidate da Vuse e Velo.