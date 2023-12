LSEG, sospensione del trading causata da problema hardware

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Il(LSEG) ha fatto sapere che ieri,, la Borsa di Londra ha subitodei titoli che vengono scambiati sul matching engine Partition 3. Tutti i componenti degli indici FTSE 100 e FTSE 250 e dei titoli dell'International Order Book (IOB, azioni quotate a Londra di società estere) hanno continuato a essere negoziati normalmente, mentre sono state impattate le small cap.La causa degli arresti è stato il "" (un sistema di archiviazione dati composto da più unità disco). "Il degrado non è stato sufficiente a causare il failover del processo sul relativo mirror ma ha invece attivato una richiesta di protezione per sospendere il matching engine Partition 3", si legge in una nota.Durante la notte dovrebbero essere state adottate misure pere i sistemi dovrebbero funzionare regolarmente nella seduta odierna, mercoledì 6 dicembre.Quello di ieri è statoper le negoziazioni alla Borsa di Londra. Il 10 novembre i principali indici azionari britannici e italiani di FTSE Russell erano stati sospesi per un "problema tecnico". Il 19 ottobre un "incidente di sistema" aveva fermato le negoziazioni di centinaia di azioni per gli ultimi 80 minuti della sessione (anche in quel caso non erano stati toccati i titoli FTSE 100, FTSE 250 e IOB.