Eventi e scadenze del 18 giugno 2025

Mercoledì 18/06/2025

Bestbe Holding

EssilorLuxottica

London Stock Exchange Group

MFE A

Risanamento

Seri Industrial

(Teleborsa) -- Palazzo Mezzanotte, Milano - 3 edizione dell'evento dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori per un confronto con circa 360 studenti delle scuole secondarie superiori provenienti da vari paesi europei. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di Osservatorio Permanente Giovani-Editori, Intesa Sanpaolo, ABI, ACRI e Borsa Italiana, i CEO di Intesa Sanpaolo, Unicredit e UBS, il Vice Presidente della BCE, il Governatore della Banca d'Italia e 5 Governatori di Banche Centrali Europee oltre a autorevoli banchieri nazionali e internazionali e rappresentanti del mondo finanziario- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Messina,Taormina - Evento celebrativo dell'Anniversario della Conferenza di Messina-Taormina, promosso dal MAECI, dalla Regione Siciliana, dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, dai Comuni di Messina e Taormina e dal Festival Taobuk. Parteciperà il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani- Conferenza stampa di Jerome Powell- Presentazione delle relazioni annuali sull'attività dell'ABF e sugli esposti dei clienti delle banche e delle finanziarie a Villa Blanc, Luiss Business School, Via Nomentana, 216, Roma- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero; Presentazione del rapporto annuale sul 2024 di: "L'economia della Sardegna" (Pubblicazione ore 10:00 e presentazione pubblica ore 17:00), "L'economia del Piemonte" (Pubblicazione ore 11:30 e presentazione pubblica ore 16:00) e "L'economia dell'Emilia-Romagna" (Pubblicazione ore 11:00 e presentazione pubblica ore 15:30)08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto svolge l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti09:30 -- Sede romana di SACE - Presentazione del 1° Piano piano strategico per la portualità turistica italiana, organizzato da ASSONAT - Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, con SACE. Interverranno, tra gli altri, i Ministri Tajani, Urso e Musumeci, Alessandra Ricci (AD di SACE), Luciano Serra (Presidente Asssonet) e Nicola Carlone (Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera)10:00 -- Ostia - Il ministro Giancarlo Giorgetti sarà presente alla chiusura dell'anno accademico della Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza10:00 -- Zurich Italia, Via Benigno Crespi, Milano - Presentazione della ricerca di Zurich e SWG "Tra risparmio e salute: la nuova mappa dei bisogni di protezione degli italiani". Interverranno Renato Antonini (AD di Zurich Investments Life) e Alessandra Dragotto (Head Of Research SWG)10:00 -- Camera dei Deputati - Presentazione della Relazione della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. L'evento prevede in apertura un saluto istituzionale del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Seguiranno la relazione introduttiva del Presidente di CONSAP Sestino Giacomoni e la relazione dell'Amministratore Delegato Vincenzo Sanasi d'Arpe11:00 -- Salone degli Arazzi del MIMIT - Assemblea annuale dal titolo "Equilibri: il settore della logistica energetica tra sostenibilità e sviluppo". Apriranno i lavori con un indirizzo istituzionale il Ministro Adolfo Urso, e il videomessaggio del Ministro Gilberto Pichetto Fratin. Parteciperanno inoltre rappresentanti istituzionali, stakeholder di settore e membri delle associazioni di categoria per un confronto e approfondimento sui temi legati alla logistica energetica12:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente del Consiglio dei Rappresentanti del Regno del Bahrein, Ahmed bin Salman Al Musallam17:00 -- Sede DLA Piper Milano - Evento organizzato da DLA Piper. Un appuntamento rivolto ad aziende e professionisti per approfondire, con taglio operativo e tramite simulazione di casi aziendali, le implicazioni della Direttiva UE sulla trasparenza retributiva- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio