TIM, Labriola: ritorno economico e continuità di servizio siano di pari passo

(Teleborsa) - "Nel magico mondo del digitale aumentano le applicazioni e i consumi della rete e conseguentemente aumentano i costi di adeguamento delle reti e dei servizi di assistenza ma nulla cambia per il consumatore". Così l’, in un post su Linkedin analizza il mercato delle telecomunicazioni e avverte: "Il ritorno economico non può più essere considerato un nice to have mentre la continuità di servizio un must have. Entrambi debbono viaggiare di pari passo"."Negli ultimi dieci anni – prosegue e il top manager - il consumo di dati si è moltiplicato per 10 e il prezzo si è ridotto di quasi un quarto. È evidente che non può funzionare. Ricordate qualche "servizio essenziale" acqua, luce, gas nel quale sia successa la stessa cosa negli ultimi 10 anni?".Invece nelle telecomunicazioni accade che "per passare a guardare video in streaming a 4K senza interruzioni servono nuovi investimenti in grado di gestire performance e volumi eccezionali, ma questo già lo intuivamo. Quello che forse non immaginavamo e mostra chiaramente questo grafico è che anche l'update di un gioco di successo può generare la stessa super-richiesta di banda"."Per TIM,alla super richiesta di banda, ma comincia a diventare sempre più difficile immaginare un futuro nel quale il consumo dati possa continuare ad essere considerato unlimited. Le reti potrebbero essere a rischio non solo per l’assenza di investimenti ma anche perché sarà impossibile garantirne la pianificazione, creando rischi sulla continuità di servizio stesso".