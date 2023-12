Banca MPS e Sace sostengono lo sviluppo di AbitareIn con un finanziamento da 5 milioni di euro

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha concluso un’operazione dida, assistito dalladi, a favore del, uno dei principali player dello sviluppo residenziale nella città di Milano, con oltre 20 aree in diverse fasi di sviluppo, pari a circa 2.800 appartamenti. Il finanziamento, della durata di 6 anni, con 12 mesi di preammortamento, è finalizzato a favorire gli investimenti ine ine a supportare il Gruppo AbitareIn nel suo sviluppo aziendale. La linea di credito, assistita al 90% dalla Garanzia SupportItalia di SACE, conferma ancora una volta la collaborazione tra Banca Mps e SACE a sostegno delle imprese italiane che investono nei propri percorsi di crescita."Siamo molto orgogliosi di sostenere insieme a SACE il progetto di sviluppo di uno dei principali operatori immobiliari del nostro territorio, come AbitareIn, che contribuisce con il proprio operato alla riqualificazione urbana di aree importanti delle città, trasformando zone abbandonate in complessi residenziali di alta qualità – ha dichiarato, Direttore Territoriale Imprese e Private Milano e Lombardia Nord di Banca Mps –. Con questa operazione Banca Monte dei Paschi di Siena conferma il suo ruolo di vicinanza al tessuto economico del Paese stando a fianco delle imprese Italiane nei loro percorsi di crescita verso un'economia sostenibile, supportandole nei nuovi progetti”.“Siamo onorati di aver concluso con Banca Monte dei Paschi di Siena, con il supporto di SACE, questa operazione, che rappresenta per noi una riconferma della fiducia di questo importante Istituto verso il nostro Gruppo e il nostro operato - commenta, Presidente di AbitareIn -. Il nostro percorso di crescita è da sempre guidato da principi di sostenibilità, sia economica, che ambientale e sociale, e la collaborazione, ormai consolidata, con Mps costituisce per noi un importante supporto verso questi obiettivi”.