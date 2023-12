È di 278 euro il budget medio per il regalo all’amante. Lo rivela un sito di Incontri Extra Coniugali

(Teleborsa) - Tra il black friday dello scorso 24 novembre ed il 4 dicembre,che a Milano si celebra oggi 7 del mese in corso e della Festa dell’Immacolata di domani 8 dicembre. A metterlo in evidenza è un sondaggio "" realizzato dal sito Incontri-ExtraConiugali, condotto su un campione diQuali sono i più gettonati del Natale 2023? Sul podio delle preferenze, basandosi su questa recentissima ricerca online intitolata "ExtraConiugali Christmas Survey 2023", troviamo biancheria intima (25%), sexy toy (18%) e bijou (14%) per gli uomini e regali tecnologici (23%), profumi (19%) ed accessori (16%) per le donne."Abbiamo rilevato che il loro budget medio pro capite è di 278 euro: gli italiani si rivelano così i più prodighi d’Europa" risponde, che ha comparato le risultanze con le rilevazioni effettuate a livello internazionale. In Francia, la spesa media si attesta intorno ai 230 euro, seguita da Spagna con 210 euro, Belgio con 190 euro, e Svizzera e Finlandia entrambe a 148 euro.Nella graduatoria delle 10 città dove per i regali all’amante gli uomini spenderanno di più troviamo Napoli al primo posto con un budget medio di 436 euro, a seguire Milano con 433 euro, Palermo con 401 euro, Roma con 390 euro, Modena con 386 euro, Perugia con 375 euro, Firenze con 374 euro, Cataniacon 371 euro, Bologna con 367 euro e, infine, Torino con 365 euro.