USA, licenziamenti Challenger in aumento a novembre

(Teleborsa) - Aumentano inel mese di2023. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 45.510 posti di lavoro.Il dato rivela un aumento del 24% rispetto al, quando si erano registrati 36.836 licenziamenti, ma una diminuzione del 41% rispetto allo(76.835 unità). Si tratta del primo mese da luglio in cui i tagli sono stati inferiori rispetto al mese corrispondente del 2022.si sono registrati 686.860 licenziamenti (+115% rispetto ai 320.173 del pari periodo del 2022)."Il mercato del lavoro si sta allentando e i datori di lavoro non sono così rapidi nell'assumere. Il mercato del lavoro sembra stabilizzarsi con un, anche se prevediamo di continuare a vedere licenziamenti anche nel nuovo anno", ha affermato, esperto del lavoro e vicepresidente senior di Challenger, Gray & Christmas.Quest’anno il settoreguida tutte le industrie con 163.562 tagli, 5.049 dei quali avvenuti a novembre. È in aumento del 102% rispetto agli 80.978 annunciati nel settore fino a novembre 2022.