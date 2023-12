Circle sottoscrive accordo per acquisire 20% di Accudire

Circle

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, in virtù degli accordi raggiunti con i soci della società Accudire, Startup Innovativa con sede a Verona che fornisce l’unica piattaforma e-CMR nell’area MED, ha sottoscritto e contestualmente versato in data odierna una porzione di aumento di capitale della predetta società deliberato dall’assemblea dei soci, al fine di acquisire una partecipazione di minoranza pari al 20% di Accudire.In particolare, l’assemblea dei soci di Accudire ha deliberato in data 7 dicembre 2023, un aumento del capitale sociale, a pagamento, per complessivi Euro 378.750, offrendolo in sottoscrizione ai soci esistenti della società.Per effetto della rinuncia alla sottoscrizione da parte degli stessi, l’aumento di capitale è stato quindi offerto in sottoscrizione a Circle, che ne ha sottoscritto in data odierna una porzione pari a Euro 153.750, senza previsione di sovrapprezzo, inscindibile; un ulteriore investitore ha sottoscritto Euro 50.000, con previsione di sovrapprezzo; mentre la restante parte di Euro 175.000 è conversione di prestito soci esistenti.Il versamento da parte di Circle del predetto importo avviene in 3 tranche: il 50% (corrispondente a Euro 76.875) in data odierna; il 25% (corrispondente a Euro 38.437,50) entro il 31/01/2024; il rimanente 25% (corrispondente a Euro 38.437,50) entro il 30/04/2024.Per effetto della sottoscrizione integrale del predetto aumento di capitale, il capitale sociale di Accudire sarà quindi detenuto per il 73,5% dagli attuali soci fondatori, per il 20% da Circle e infine per il 6,5% da un investitore di natura finanziaria.