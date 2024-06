Matador Resources, acquisizione da 1,91 miliardi di dollari nel bacino del Delaware

Matador Resources

(Teleborsa) -, società energetica statunitense, ha stipulato ununa consociata di, comprese alcune proprietà di produzione di petrolio e gas naturale e superfici non edificate situate nella contea di Lea, nel Nuovo Messico e nelle contee di Loving e Winkler, in Texas.L'acquisizione di Ameredev comprende anche una partecipazione di circa il 19% in, che possiede attività midstream nella contea meridionale di Lea, nel New Mexico.Il corrispettivo per l'acquisizione di Ameredev consisterà in un pagamento in contanti di, soggetto ai consueti aggiustamenti di chiusura. Ameredev è una società in portafoglio di EnCap Investments.L'acquisizione di Ameredev è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e si prevede che si concluderà alla fine deldel 2024."Matador è molto entusiasta di lavorare nuovamente con EnCap su questa opportunità strategica - ha commentato Joseph Foran , CEO di Matador - Come per l'accordo di successo conche abbiamo completato nell'aprile del 2023, consideriamo la transazione con Ameredev come un'altra opportunità unica per lavorare con EnCap e un'altra opportunità di creazione di valore per Matador e i suoi azionisti".