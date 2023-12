Exprivia, offerta vincolante per l'85% di Balance

Exprivia

(Teleborsa) -, società quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, ha sottoscritto in data odierna un'offerta vincolante per l’acquisizione dell’85% di, leader mondiale nelle soluzioni di customer relationship management (CRM) basate su Cloud.Balance, presente sul mercato da oltre dieci anni e specializzata nelle soluzioni Salesforce e AWS, conta oltre 100 specialisti pluricertificati Salesforce e un volume d’affari che nel 2022 ha superato 8 milioni di euro; annovera tra i suoi clienti diretti alcuni nomi importanti del panorama finanziario e industriale italiano, nei settori del credito al consumo, del lusso, delle Utilities e del manifatturiero. Exprivia e i soci attuali di Balance si sono impegnati a sottoscrivere un aumento di capitale per cassa, di cui la quota in carico a Exprivia sarà pari a 1,5 milioni di euro, finanziata con mezzi propri; lo scopo è fornire a Balance le risorse finanziarie per poter perseguire i propri obiettivi di crescita e sviluppo previsti nei prossimi 4 anni.L’offerta vincolante è sospensivamente condizionata all’esito positivo della due diligence normalmente prevista per operazioni analoghe e all’autorizzazione delle principali banche finanziatrici di Exprivia; il closing è previsto entro il 28 febbraio 2024.L’offerta vincolante prevede il riconoscimento ai soci attuali di Balance di un potenziale earn-out che sarà calcolato sulla base di multipli di mercato e dei risultati economico-finanziari degli anni 2024-2027; il potenziale earn-out fino ad un importo pari a 6 milioni di euro verrà riconosciuto nella misura del 100%, mentre l’eventuale quota eccedente tale soglia verrà riconosciuta in misura pari al 50%