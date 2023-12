Giornata cauta per i Listini europei in attesa delle banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in unaper l'assenza di dati macroeconomici in calendario. Su questo fronte, il primo appuntamento importante della settimana è in calendario domani, quando saranno diffusi i dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti per il mese di novembre.Più che i dati macro, a spostare le quotazioni saranno questa settimana le. Si inizia mercoledì con la Federal Reserve statunitense, per entrare poi nel vivo super giovedì quando sono in programma le riunione della Banca centrale europea, della Banca d'Inghilterra, della Banca nazionale svizzera e della Banca centrale norvegese., in linea con i principali mercati di Eurolandia.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,076. Lieve calo dell', che scende a 1.994,1 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 71,35 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +180 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con ilpari al 4,06%.piatta, che tiene la parità, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,30%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,29%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 30.361 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 32.347 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il(-0,21%); in moderato rialzo il(+0,2%).di Milano, troviamo(+1,86%),(+1,18%),(+1,06%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,59% (che soffre un downgrade di). Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,20%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%. Tentenna, che cede lo 0,65%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,48%),(+1,86%),(+1,63%) e(+1,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,44%.scende dell'1,89%. Calo deciso per, che segna un -1,78%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,62%.