Mercati europei poco mossi in attesa dei dati sull'inflazione

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Brunello Cucinelli

Saipem

BPER

Iveco

Stellantis

Campari

ERG

Recordati

D'Amico

LU-VE Group

Anima Holding

Cembre

Ferragamo

Ariston Holding

MFE A

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, con gli investitori che sono in attesa degli importanti. In particolare, domani verrà pubblicato l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), l'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve per decidere il percorso della politica monetaria.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,069. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,26%. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 81,29 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +154 punti base, con ilche si posiziona al 4,02%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.535 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 35.719 punti. Sulla parità il(+0,11%); come pure, senza direzione il(+0,18%).di Piazza Affari,avanza del 3,75% (dopo la promozione di Stifel ). Giornata positiva per, che sale di un frazionale +1,18%. Seduta senza slancio per, che riflette un aumento dello 0,97%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,96%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,87% (dopo revisione target degli analisti ). Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,70% (dopo la notizia che la procura di Milano ha aperto una inchiesta per omessa dichiarazione dei redditi nei confronti della società Lagfin, holding con sede in Lussemburgo del gruppo Campari). Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,39%),(+1,77%),(+1,67%) e(+1,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,78%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,95%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,82%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,2%.