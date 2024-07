Borse UE toniche. A Piazza Affari rally di BPER e MPS

S&P-500

BPER

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca MPS

Leonardo

BPER

Unipol

Saipem

Moncler

Recordati

De' Longhi

Zignago Vetro

GVS

Juventus

Cembre

Philogen

Rai Way

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, dopo che ieri sia Jerome Powell che Christine Lagarde hanno espresso, seppur con toni differenti, cauto ottimismo circa il rientro dell'inflazione verso il target in entrambe le regioni. Sullo sfondo c’è molta attesa per il. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,23%.Best performer a Piazza Affari le banche, dopo che il blitz di Unipol ha riacceso il. È scaduto il vincolo dei tre mesi di lock up da parte del MEF sulla quota del 26,7% detenuta in MPS, mentre ieri sera Unipol ha reso noto di aver sottoscritto un contratto di equity swap sul 4,77% del capitale di, salendo al 24,62% della banca.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,53%. L'continua gli scambi a 2.362,6 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,41%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,02%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +136 punti base, con un forte calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,92%.in luce, con un ampio progresso dell'1,16%, composta, che cresce di un modesto +0,61%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,24%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,09%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,11%.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 3/07/2024 è stato pari a 2,44 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,31 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,49 miliardi.di Milano, troviamo(+5,71%),(+3,80%),(+3,59%) e(+3,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,83%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,18%),(+3,61%),(+3,30%) e(+2,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,65%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,44%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,41%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Tra lepiù importanti:03:45: PMI servizi Caixin (atteso 53,4 punti; preced. 54 punti)10:00: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 53,2 punti)10:00: PMI composito (atteso 50,8 punti; preced. 52,2 punti)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -4,1%; preced. -5,7%)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -1%).