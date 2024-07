Mercati europei positivi. Milano su con le banche

FTSE MIB

(Teleborsa) -, dopo un avvio cauto, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, grazie anche alla vivacità del settore bancario.Gli investitori guardano ai risultati delle, con le prospettive sulla governabilità del Paese.In focus i dati dall', in arrivo in settimana, dopo che i numeri sui salari non agricoli statunitensi di venerdì hanno rafforzato la possibilità che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse. A tal proposito gli addetti ai lavori guardano con attenzione alla testimonianza del presidente della Fed,Restando in tema di banche centrali, ingli stipendi base dei lavoratori, a maggio, hanno registrato il maggior incremento dal 1993 e alimentano l'ipotesi che lanipponica alzi nuovamente i tassi.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.373,6 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 82,49 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,92%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,40%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,32%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,67%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.450 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,39%),(+3,82%), spinte ancora dal risiko bancario che ha iacesso l'intero settore. Bene inoltre(+2,55%) e(+2,32%) su cui Standard Ethics ha confermato il rating ESG.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,68%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,34%.di Milano,(+5,66%),(+3,06%),(+2,26%) e(+1,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,93%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,44%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,24%.Tra lepiù importanti:01:50: Partite correnti (atteso 2.450 Mld ¥; preced. 2.051 Mld ¥)08:00: Bilancia commerciale (atteso 19,9 Mld Euro; preced. 22,2 Mld Euro)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,7%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,3%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,8%; preced. -1,4%).