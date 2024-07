Le Borse europee chiudono in rosso. Male il lusso

Swatch

(Teleborsa) -, in un contesto appesantito da alcune indicazioni deboli sui risultati societari () e dal rallentamento della crescita in Cina, come emerso stamattina dai nuovi dati macroeconomici odierni. Sempre sul fronte macro, Eurostat ha comunicato che la produzione industriale dell'Eurozona a maggio ha segnato una contrazione di -0,6% m/m, migliore dello -0,9% atteso dagli analisti.L'attenzione, durante questa settimana, è rivolta alla(BCE) di giovedì e alle indicazioni che emergeranno dai risultati societari.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. L', in aumento (+0,96%), raggiunge 2.434,7 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 82,12 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +130 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,75%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,84%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,85%, e scivola, con un netto svantaggio dell'1,19%.Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,59%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 36.631 punti. Negativo il(-0,83%); sulla stessa linea, variazioni negative per il(-0,82%).Ilnella seduta del 15/07/2024 a Piazza Affari è stato pari a 1,79 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,97 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,36 miliardi.di Milano, troviamo(+2,08%),(+1,36%),(+1,31%) e(+0,66%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,25%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,37%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.scende dell'1,85%.del FTSE MidCap,(+2,71%),(+1,95%),(+1,39%) e(+1,23%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,78%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,15%. Calo deciso per, che segna un -2,83%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,54%.