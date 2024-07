Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scontano il clima di incertezza venutosi a creare dopo il fallitoed iusciti la scorsa notte.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,09. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.407,8 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 82,12 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,77%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,29%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,49%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,36%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.728 punti.Poco sotto la parità il(-0,39%); con analoga direzione, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,28%.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,92%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,87%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,19%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,78%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,47%.Tra i(+2,14%),(+1,67%),(+1,31%) e(+1,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,53%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,57%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.