Ivass, rc auto: nuova stangata con aumenti del 7,9% ad ottobre

(Teleborsa) - Il prezzo medio delle assicurazioni per la responsabilità civile sulle auto registrato, "in aumento del 7,9% su base annua in termini nominali" mentre in termini reali. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 239 euro, stabile su base annua.(424 euro) e al Sud (413 euro), sono ampiamente diffuse le clausole di guida esperta (63,6%) e risarcimento in forma specifica (27,2%). A Napoli e provincia per assicurare la propria auto si spendono 556 euro, a Milano 376, a Roma 435 e a Torino quasi 418. Lo riferisce l'(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in base ai dati dell'indagine sui prezzi effettivi per l'R.C. Auto sui contratti sottoscritti nell'ottobre scorso.Rincari che,come conferma anche un’analisi di, portale della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito, dove in seguito ad un sinistro con colpa avvenuto nel 2023, la propria classe bonus-malus e di conseguenza il proprio premio medio salirà al momento del rinnovo. Senza contare che, sempre nella nota del portale, si legge che, percentuale in crescita per il secondo anno consecutivo, dopo il minimo registrato nel 2021. Questi rincari si sommeranno al premio medio già alto di questo periodo. Infatti, secondo l’Osservatorio di Segugio.it,, in crescita del 25,1% sullo stesso mese dell’anno precedente.Sempre secondo Segugio.it,, ossia quanto paga di più per l’assicurazione auto un automobilista che ha causato un sinistro con colpa rispetto a chi non ne ha causati, a novembre 2023 è stato di circa 498 euro con un"Una maxi stangata", come è stata definita dal, "da complessivi +910 milioni di euro su base annua a carico degli automobilisti italiani che si traduce in un incremento di circa +28 euro a polizza rispetto allo scorso anno". "Si tratta di un segnale pericolosissimo per i consumatori – spiega il– Questo perché se da un lato gli automobilisti hanno l’obbligo di assicurare la propria autovettura, dall’altro le compagnie di assicurazioni non devono sottostare ad alcun limite tariffario e possono aumentare a proprio piacimento le tariffe ai clienti. Per tale motivo, a fronte dei nuovi dati Ivass, chiediamo oggi un intervento urgente del Governo perché adotti misure tese a limitare lo strapotere delle imprese assicuratrici e limitare l’escalation dei prezzi dell’Rc auto"Proteste anche da parte dell'che definisce questi rincari "Una vergogna!"., aggiunge che "Un prezzo che non si registrava dall'ottobre del 2019 quando era pari a 403,96. Un rialzo del tutto spropositato, che non trova alcuna giustificazione, se non la volontà di aumentare i profitti a scapito delle famiglie".Commentando i dati forniti oggi dall’Ivass, anche peri rincari dell’Rc auto "sono mostruosi e confermano purtroppo in pieno le nostre previsioni circa l’andamento delle tariffe assicurative nel corso del 2023". Sottolineando come già a dicembre dello scorso anno "avevamo previsto come le tariffe Rc auto avrebbero subito sostanziosi aumenti nel corso del 2023, e i dati dell’Ivass ci danno purtroppo ragione – spiega il– Incrementi del tutto ingiustificati che non rispondono né ad un aumento dei costi in capo alle imprese assicuratrici, né ad un aumento dell’incidentalità, ma sono dovuti unicamente alle troppe anomalie del comparto assicurativo, dove le compagnie dettano legge imponendo clausole illecite ai propri clienti che fanno salire i prezzi". Lo stesso presidente afferma che mentre l’Ivass si limita a fare da "notaio", in realtà "dovrebbe intervenire per bloccare pratiche scorrette e tutelare gli assicurati. L’ennesima dimostrazione di come il settore assicurativo necessiti di una radicale riforma che introduca maggiore concorrenza e maggiori tutele per gli assicurati"L'ipotesi dell'(associazione italiana periti estimatori danni) è che sulle tariffe abbiano inciso anche delle criticità nel comparto delle perizie. "Da tempo solleviamo la questione dei costi in capo alle compagnie di assicurazioni che si riflettono poi sulle tariffe praticate al pubblico – spiega il– Nell’ultimo anno abbiamo assistito a cambiamenti nel comparto assicurativo che hanno determinato un vero stravolgimento del concetto di perizia, attraverso l’utilizzo sempre più diffuso dei sistemi da remoto, perizie in authority, videoperizie e addirittura il crescente ricorso alla IA (intelligenza artificiale) da parte delle compagnie di assicurazioni. A questo si aggiungono le sempre maggiori concentrazioni di incarichi peritali a società di gestione dei sinistri, che stanno evidenziando gravi criticità anche per l’esistenza di sempre maggiori vincoli cui è sottoposto nelle proprie valutazioni il perito".