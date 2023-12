Smart Bank rilancia conti deposito con tassi incrementali fino all'8%

(Teleborsa) -, banca d'investimento digitale che fa parte del gruppo Cirdan Group, hacon uno strumento step up a 5 anni con. Una scelta "dettata dall’ottimo riscontro avuto dallo strumento nello scorso novembre", si legge in una nota.Nel dettaglio, il Deposito vincolato a tasso fisso incrementale step up callable: offre un interesse fisso lordo incrementale pari al 4,5% il primo anno, 5% il secondo anno, 6% il terzo anno, 7% il quarto anno e; ha un periodo di raccolta fino al 19 dicembre con unica data di emissione il 21 dicembre, giorno in cui ogni anno verrà staccata la cedola; versa gli interessi annualmente, con opzione callable della banca.Quest'ultima caratteristica significa che il giorno del pagamento degli interessi. Il deposito può, quindi, rimanere attivo per 5 anni, ma anche per 4, 3, 2 o 1. Al cliente, in ogni caso, vengono riconosciuti gli interessi per intero fino alla data dell’eventuale rimborso anticipato.