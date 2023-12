ENAC estende all'8 marzo 2024 termine pe adeguamento avio-idro-eli superfici

(Teleborsa) -entro i quali i gestori delledalla data dell'8 giugno 2023, potranno ottemperare a quanto previsto dal Regolamento “Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio avio-idro-elisuperfici".I vertici dell’Enac,, hanno voluto, in tal modo,che non sono riusciti ad adempiere ai compiti a loro carico nel corso del periodo transitorio, come previsto dal Regolamento tra cui, ad esempio, lada pubblicare anche sul sito istituzionale dell'Ente.Nell'immediato, inoltre, l'Ente ha pianificato una serie di iniziative di comunicazione e di informazione verso tutto il settore, oltre a mettere in campo strumenti per supportare l'importante mondo delle aviosuperfici nel percorso di adeguamento alla nuova disciplina.