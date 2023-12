Enel, acquistate azioni proprie per oltre 2 milioni di euro

Enel

Gruppo energetico

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 4 e l’8 dicembre 2023, nell’ambito programma di acquisto di azioni proprie deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2023, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 6,5455 euro per azione, per unpari aDall’inizio del Programma, Enel ha acquistato 2.591.224 azioni proprie (pari allo 0,0255% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 15.768.354,038 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene all’8 dicembre complessivamente 8.476.330 azioni proprie, pari allo 0,0834% circa del capitale sociale.In Borsa, oggi, ilallunga timidamente il passo e termina la seduta con un modesto progresso dello 0,51%.