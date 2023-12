Pfizer, ricevute approvazioni per deal Seagen. Ora nuova organizzazione

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, hadie prevede di concludere l'acquisizione il 14 dicembre 2023, subordinatamente al soddisfacimento di altre consuete condizioni di chiusura.Per rispondere alle preoccupazioni della Federal Trade Commission degli Stati Uniti, Pfizer ha scelto di(avelumab) negli Stati Uniti all'American Association for Cancer Research (AACR).Pfizer ha anche annunciato cambiamenti nella propria organizzazione commerciale per incorporare Seagen e migliorare la focalizzazione, la velocità e la qualità dell'esecuzione. Nello specifico, Pfizer creerà un'organizzazione aziendale end-to-end denominata Pfizer, che integrerà alcune operazioni commerciali e di ricerca e sviluppo oncologiche di entrambe le società e sarà guidata da Chris Boshoff, che diventerà Chief Oncology Officer, Executive Vice Presidente.Inoltre, Pfizer dividerà la propria organizzazione commerciale non oncologica in due divisioni aziendali più mirate: la Pfizer, che sarà guidata da Aamir Malik, che diventerà direttore commerciale statunitense, vicepresidente esecutivo; e la Pfizer, che sarà guidata da Alexandre de Germay, che si unirà a Pfizer in qualità di direttore commerciale internazionale e vicepresidente esecutivo.