Asstel, Gola (Open Fiber) nominato vice presidente

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio Generale di, associazione di rappresentanza industriale della filiera delle Telecomunicazioni in Italia, su proposta del Presidente Massimo Sarmi,, AD Open Fiber,dell’Associazione.Completano la composizione delladi Asstel i Vice Presidenti:AD Vodafone Italia,Chairman at the Board Comdata Group,AD WindTre,Presidente Huawei Italia,AD e Direttore GeneraleAD Fastweb,Presidente e AD Sielte.