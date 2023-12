Scuola, Anief in parziale disaccordo su formazione: bene per ATA, non per docenti abilitati

(Teleborsa) -interviene sulle nuove regole per la. Il sindacato si è espresso in modo critico sullepresentate oggi alin un incontro con i sindacati sulla(SAFI), il cui compito sarà quello diper gli istituti che ne faranno richiesta.I contenuti essenziali delle Linee guida sono rappresentati dache, partendo dalle competenze del personale già in servizio, offrono le integrazioni necessarie per gli. Nel piano della formazione è previsto anche il personale ATA, nonché un chiaro riferimento alla formazione rivolto alle famiglie degli studenti.Il giovane sindacato della scuola ha quindi messo in chiaro la sua posizione. Il vice-presidente dell'Anief,, ha fatto presente che "lanon può che vederci, moltosiamo con la formazione rivolta al"La formula, impostata con la formula facoltativa e incentivata, rischia di non incontrare i favori dei destinatari per iche già stanno gravando sulla quotidianità degli. Inoltre, il personale abilitato è già formato di suo. Meglio sarebbe stato rivolgere la formazione al personale, docente e ATA, regolarmente in servizio ma non abilitato e non debitamente formato per le nuove competenze".Secondo la sindacalista Anief, "per quanto alcuni passaggi delle linee guida rassicurano in tal senso,che il nuovo enteda semplice uniformatore di offerta formativa non si tramuti in un organo che individui a quali enti formativi attualmente iscritti alla piattaforma S.O.F.I.A. debbano essere rivolte le offerte formative degli istituti”., quindi se l’obbiettivo è la formazione per una migliore prestazione lavorativa occorredel personale, assumendo e stabilizzando tali lavoratori utilizzando i canali esistenti", sostiene il leader ìdel siondacato Marcello Pacifico, che fa riferimento alle "graduatorie provinciali, sia per il personale docente che per gli ATA, proponendo deiper quanti privi di abilitazione necessitano di un reale periodo di avviamento al lavoro”.