BCE, Lagarde: non abbiamo discusso di tagli a tassi, inflazione domestica resiste

(Teleborsa) - ". In mezzo al processo di rialzo dei tassi e di taglio dei tassi, c'è un plateau, in cui lasciare i tassi invariati". Lo ha affermato, presidente della Banca centrale europea (BCE), nella conferenza stampa che ha seguito l'ultima riunione del 2023 del Consiglio direttivo ", ha detto rispondendo alle domande degli analisti, sottolineando che servono ulteriori dati nei prossimi mesi per prendere le prossime scelte sui tassi."Quando guardiamo alle proiezioni sull'inflazione, vediamo una previsione del 2,1% nel 2025 per l'indice headline, e il percorso per arrivare lì si è appiattito - ha spiegato - Per quanto riguarda l'inflazione di fondo, molti indicatori stanno mostrando che sta diminuendo più delle attese, e quando guardiamo alla trasmissione della politica monetaria,, in particolare se guardiamo ai prestiti a famiglie e imprese".", ha aggiunto, esprimendo preoccupazione per le pressioni interne sui prezzi che rimangono elevate, principalmente a causa della forte crescita del costo del lavoro per unità di prodotto. "L'inflazione domestica è influenzata dai salari, e dobbiamo capire cosa sta accedendo e perché l'inflazione domestica sta resistendo", ha detto, spiegando che "se guardiamo ai dati attuali, non sta calando" e che "verso il target, e ora non le abbiamo""Non pensiamo che si il mento di abbassare la guardia e, e pensiamo possa assumere la forma di tassi fermi", ha detto in un altro passaggio".In merito alle, Lagarde ha detto che "delle condizioni di finanziamento, crescita debole e tensioni geopolitiche". In particolare, "la situazione potrebbe peggiorare se i costi di finanziamento delle banche aumentassero più del previsto e se un numero maggiore di mutuatari facesse fatica a ripagare i propri prestiti. Allo stesso tempo, l'impatto complessivo di un simile scenario sull’economia dovrebbe essere contenuto se i mercati finanziari reagissero in modo ordinato".