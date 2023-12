Enel, Moody's conferma rating "Baa1"

Moody's

Enel

(Teleborsa) -ha confermato ildia "" e l'. L'azione di rating odierna riflette l'attuale valutazione di Moody's sulle prospettive di Enel dia un livello commisurato all'attuale rating Baa1, si legge in una nota.Mentre, in base alle probabilità, si prevede che Enel raggiunga questo profilo finanziario entro la fine del 2024, e lo mantenga nel medio termine sulla base delannunciato, dell'derivanti dalla capacità rinnovabile di nuova installazione, di una, e dellaattraverso la vendita di partecipazioni in progetti nuovi e/o esistenti, permangono i rischi che questi ostacoli finanziari non vengano raggiunti.Inoltre, l'di Enel e lasi tradurranno probabilmente in un profilo di credito piuttosto vicino ai minimi per il rating, ponendo l'accento sull'impegno del management ad adottare misure per compensare l'impatto finanziario di qualsiasi sottoperformance se il suo piano inizia ad andare fuori strada.Con l'ci dovrebbe esseresul programma di disposal e progressi nell'attuazione della strategia recentemente annunciata da Enel.