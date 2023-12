Smartpricing, round di investimento Series A da 13 milioni di euro

(Teleborsa) -, startup italiana che ha dato vita ad un software di revenue management per hotel che permette agli albergatori di aumentare il proprio fatturato tramite tecnologie che utilizzano modelli di machine learning, ha chiuso un(11 milioni di euro equity + 2 milioni di euro di linee di credito bancarie).Il round è guidato da, Venture Capital internazionale con sede a Parigi, che con Simone Riva (Senior Principal) e Philippe Collombel (Co-Founding Partner) ha deciso di investire per la prima volta in Italia. Trattasi anche del primo investimento del loro nuovo fondo Partech Venture, in cui CDP Venture ha investito attraverso il programma "International Fund of Funds". Il processo di raccolta ha inoltre visto la partecipazione dicon Gianluca D'Agostino (lead investor del round seed effettuato nel 2022),con l'aiuto di FNDX. Si sono inoltre uniti al round iFondata nel 2020 ad Arco in Trentino da Luca Rodella, Eugenio Bancaro e Tommaso Centonze, Smartpricing fornisce oggi il proprio servizio in 17 paesi in tutto il mondo con 130 dipendenti, focalizzandosi principalmente su area DACH e Italia. Con l', l'azienda prevede di ampliare in modo sostanziale il proprio team e di lanciare nuovi prodotti innovativi, consolidando la sua posizione nel verticale software e fintech a 360 gradi per il settore alberghiero., ma abbiamo optato per Partech, per notorietà del fondo, conoscenza del nostro mercato e per l'approccio di Simone e delle persone coinvolte nel processo - ha commentato, CEO e co-founder - Crediamo che siano i partner giusti per la nostra grande ambizione e per gli obiettivi di crescita globale che abbiamo da principio"."Da sottolineare che questo round, nonostante il periodo estremamente negativo per gli investimenti in startup, è stato, su un'azienda 100% trentina, a testimonianza ulteriore degli importanti risultati ottenuti fino ad ora - ha aggiunto - Crediamo di essere al giorno 1 di un viaggio che ci porterà ad aiutare decine di migliaia di strutture in tutto il mondo con svariati prodotti che ad oggi non esistono sul mercato".