SumUp raccoglie 1,5 miliardi di euro da finanziatori privati

(Teleborsa) -, società fintech britannica specializzata in lettori di carte, hain un round guidato da, in una delle più grandi operazioni di private credit in Europa degli ultimi anni. I fondi saranno utilizzati per rifinanziare il debito esistente e cogliere nuove opportunità di crescita a livello globale, si legge in una nota.Con questa operazione, i nuovi e i precedenti investitori confermano la fiducia nel modello di business di SumUp, che ha un EBITDA positivo da dicembre 2022 e può vantare oltre dieci anni di crescita sostenuta. "Il mercato ha risposto con grande interesse al round, che ha attirato una", viene sottolineato.di SumUp sono AllianceBernstein,, Arini,, Fortress Investment Group, SilverRock Financial Services e Vista Credit Partners, che si aggiungono alle realtà che hanno investito nelle precedenti operazioni, tra cui i fondi gestiti da BlackRock, Crestline Investors, Liquidity Capital, Oaktree Capital Management, Sentinel Dome e Temasek, con Goldman Sachs alla guida dell'operazione."Grazie al supporto costante della comunità degli investitori, SumUp ha potuto, lavorando a livello globale al fianco di milioni di commercianti di tutte le dimensioni - affermadi SumUp - Con l'espansione dell'azienda e dell'ecosistema di prodotti e servizi SumUp, è cresciuta anche l'esigenza di capitale per sostenere e proseguire il percorso di espansione"."I finanziatori sostengono la nostra missione di creare le condizioni per consentire a chiunque di costruire un business fiorente e ci riconoscono la capacità di raggiungere e- ha aggiunto - Questo nuovo finanziamento ci permetterà di migliorare ulteriormente il supporto che forniamo ai commercianti e di continuare a offrire loro i migliori prodotti e strumenti di cui hanno bisogno per gestire con successo le proprie attività".A dicembre la società aveva raccolto 285 milioni di euro in un round di finanziamento che aveva valutato la società circa 8,6 miliardi di dollari.