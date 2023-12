Costco, risultati del primo trimestre sopra le attese

Costco Wholesale Corporation

(Teleborsa) -, grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso, ha chiuso il(terminato il 26 novembre 2023) con undi 56,72 miliardi di dollari, in aumento del 6,1% rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2023. Le vendite nette hanno beneficiato di circa lo 0,5-1% negli Stati Uniti e nel mondo dallo spostamento del calendario fiscale, come risultato della cinquantatreesima settimana dell'anno fiscale 2023.L'del trimestre è stato di 1.589 milioni di dollari, pari a 3,58 dollari per azione, rispetto ai 1.364 milioni di dollari, pari a 3,07 dollari per azione, dello scorso anno. I risultati di quest'anno includono un beneficio fiscale di 44 milioni di dollari, 0,10 dollari per azione diluita, relativo alla remunerazione basata su azioni.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione di 3,42 dollari su ricavi per 57,72 miliardi di dollariCostco attualmente gestisce, 108 in Canada, 40 in Messico, 33 in Giappone, 29 nel Regno Unito, 18 in Corea, 15 in Australia, 14 a Taiwan, cinque in Cina, quattro in Spagna, due in Francia e uno ciascuno in Islanda, Nuova Zelanda e Svezia. Costco gestisce anche siti di e-commerce negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Messico, Corea, Taiwan, Giappone e Australia.