Symrise, tonfo a Francoforte dopo taglio a guidance EBITDA

(Teleborsa) -per il colosso tedesco della chimica. Ieri sera ha comunicato di prevedere per l'anno fiscale 2023 undi circa il 20%. Le ragioni di ciò sono soprattutto "le rivalutazioni delle scorte dovute al calo dei prezzi delle materie prime e gli effetti negativi della conversione valutaria", si legge in una nota.Per il 2023 prevede ora unadi oltre il 7%, che supererà quindi la precedente previsione del 5-7%. Ildell'intero anno ammonterebbe quindi a circa 4,7 miliardi di euro.Il management: entro il 2028 si dovrebbe raggiungere una crescita organica annua compresa tra il 5 e il 7% (CAGR). La redditività (margine EBITDA) dovrebbe rimanere entro un corridoio target compreso tra il 20 e il 23%.Seduta negativa per, che si posiziona a 96,66 euro con una, risultando il. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 94,69 e successiva a 92,73. Resistenza a 103,7.