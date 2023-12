Cembre firma rinnovo dell'accordo sul Patent Box 2020-2024

Cembre

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha siglato ilche definisce metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito di impresa dei beni immateriali ai fini del cosiddetto "", con riferimento agli anni di imposta 2020-2024.L'accordo consente a Cembre di conseguire un; il beneficio fiscale per gli anni 2021, 2022 e 2023 è in corso di determinazione e sarà comunicato non appena disponibile. La quantificazione del beneficio relativo al 2024 potrà essere fatta in sede di predisposizione del bilancio di esercizio 2024.