Gruppo P&P (Riello Investimenti SGR) acquista Arzuffi

(Teleborsa) - Il fondo Italian Strategy, il terzo di private equity gestito da, ha perfezionato, tramite ildi cui è azionista di maggioranza, l'acquisizione di, azienda specializzata da oltre 30 anni nella progettazione, costruzione e vendita di macchinari per rivestimenti in alto vuoto (High Vacuum System), nonché nelle applicazioni ad elevata tecnologia per la metallizzazione di prodotti nei settori automotive, cosmetica, profumeria, beverage, illuminotecnica, elettrodomestici e altri.Nel 2022 Arzuffi ha registrato ricavi per 16 milioni di euro e un EBITDA superiore al 20%, grazie ad un export prossimo al 100%. Grazie alla complementarità del business delle due aziende, il fondo Italian Strategy punta allanei trattamenti superficiali realizzati attraverso le tecnologie PVD (Phisical Vapor Deposition), si legge in una nota.Con il perfezionamento dell'acquisizione èdel gruppo anche il, gestito da Anima Alternative SGR, in qualità di co-investitore del fondo Italian Strategy."L'acquisizione di una società innovativa come Arzuffi rappresenta un'importante tappa nello sviluppo del Gruppo P&P, in linea con i nostri obiettivi di valorizzare l'eccellenza italiana nell'innovazione e di- ha commentato, presidente di Riello Investimenti SGR - Ci rende orgogliosi continuare a investire in tecnologie con impatto ambientale quasi nullo, quali il PVD, che rappresenta oggi l'alternativa migliore alle tradizionali finiture galvaniche”.