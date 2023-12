TLC, Vodafone esplora opzioni con "diverse parti" dopo offerta iliad

Vodafone Group

(Teleborsa) -prende atto dell' annuncio odierno di Iliad relativo alla proposta di fusione tra Vodafone Italia e Iliad Italia e afferma di essere "del mercato nei Paesi in cui non riesce a ottenere un adeguato ritorno sul capitale investito e conferma che staper raggiungere questo obiettivo in Italia, anche attraverso una fusione o una cessione".Lo si legge in una nota che segue l'annuncio di questa mattina del gruppo francese iliad, che ha presentato al gruppo Vodafone una proposta di fusione delle attività di iliad e Vodafone in Italia, mediante(NewCo) in cui i due gruppi. L'enterprise value proposto da iliad per Vodafone Italia è pari a 10,45 miliardi di euro, mentre Vodafone riceverebbe 8,5 miliardi di euro in cash e finanziamento soci.- sottolinea Vodafone - Se necessario, verrà fatto un ulteriore annuncio quando sarà opportuno".La precisazione di stare esplorando opzioni "con diverse parti" potrebbe riferirsi alledelle scorse settimane sull'interesse di(la capogruppo di).