L'indice delle società High Tech italiane in territorio positivo (+1,07%)

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 165.132,5 in crescita dell'1,07%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 959, dopo aver avviato la seduta a 959.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,71%.Tra le azioni del, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 5,87%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,89%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,17% sui valori precedenti.Tra le azioni del, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 3,92%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,44% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,98%.