Lufthansa ordina 80 aerei da Boeing e Airbus per 9 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, la principale compagnia aerea tedesca, hadi acquisto per un valore totale di. In particolare, è previsto: l'acquisto di 40 Airbus A220-300 e 20 opzioni di acquisto; l'acquisto di 40 Boeing 737-8 MAX e 60 opzioni di acquisto; opzioni di acquisto per altri 40 aeromobili della famiglia A320"Con l'ordine di aerei di oggi, stiamo accelerando ldella nostra azienda", ha commentato, Member of the Executive Board, Fleet and Technology di Lufthansa."Ciò aumenta la nostra order list da circa 200 aerei a 280 - più altri 120 acquisti opzioni per- ha aggiunto - Siamo lieti che sia Airbus che Boeing siano riusciti a convincerci su tutti gli aspetti commerciali e tecnologici. Oltre a ciò, la decisione per il Boeing 737- 8 MAX ci darà anche maggiore flessibilità per l'acquisto di aerei a corto e medio raggio in futuro".Lufthansa prevede che gli ordini di aeromobili concordati oggi, del valore di circa 9 miliardi di dollari a prezzi di listino,nel 2023 e nel 2024, periodo coperto dall'attuale piano a medio termine. Nel 2023 sono previsti investimenti netti compresi tra 2,5 e 3 miliardi di euro. Le spese in conto capitale nel 2024 dovrebbero essere a un livello simile.