Confermata proroga contratti collaboratori scolastici- ATA fino al 15 aprile, ANIEF: " Non può bastare"

(Teleborsa) -fino al 15 aprile del 2024: si tratta del cosiddetto organico aggiuntivo PNRR, ottenuto grazie alle pressioni del sindacato, e che ora può contare su un nuovo finanziamento di 50 milioni di euro, più uno stanziamento per l’organico Agenda Sud per il biennio successivo. Infine, sono stati approvati in V Commissione parlamentare ulteriori finanziamenti i cui criteri saranno definiti con specifica contrattazione nazionale integrativa di 42 milioni di euro per valorizzare attività di tutor e orientatori, oltre che di 39 milioni di euro per la formazione del personale.presidente nazionale Anief, ricorda cheè quindi un primo risultato non da trascurare. Certamente, però, va ulteriormente esteso a livello temporale, fino al 2026, per tutti i tre anni del Pnrr, come vanno aumentate, almeno a quota 20mila, il numero di collaboratori scolastici e amministrativi. Se questi lavoratori servono a portare avanti il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato e concordato dall’Unione europea che senso ha metterlo a repentaglio perché il personale utile a portarlo avanti si fa venire meno?”.