Trasporti, ASPI apre al traffico ulteriori 2,5 km di corsia dinamica in A4

(Teleborsa) - Prosegue come da cronoprogramma il progetto delper la realizzazione della. Questa mattina infatti sono diventati transitabilia partire dallo, in prossimità dell'Area di Servizio Lambro. Con questa nuova apertura diventa percorribile circa il 70% del tratto interessato dall'intero progetto di potenziamento. La quarta corsia dinamica – spiega ASPI in una nota –rappresenta un intervento fondamentale per il tratto urbano della A4, caratterizzato da un'elevata densità di traffico, con 140mila veicoli al giorno di media, e con picchi fino a 200.000. Un valore tre volte superiore allo standard registrato nel resto della rete gestita da Autostrade per l'Italia.Il progetto – si legge nella nota – è stato concepito con l'obiettivo di coniugare la necessità di ampliamento dell'arteria autostradale, con le caratteristiche del territorio, che si contraddistingue per un alto indice di antropizzazione. Laleader dello sviluppo tecnologico del Gruppo ASPI, senza ricorrere all'ampliamento della carreggiata consente un'aprendo o chiudendo la quarta corsia a seconda delle necessità rilevate. La piattaforma gestisce in maniera coordinata tre ambiti: analisi dei flussi, segnalazione agli utenti in transito di informazioni relative all'uso delle corsie, rilevazione di tutti gli eventi con possibili ripercussioni sulla viabilità grazie alDall'apertura del primo tratto della quarta corsia ad oggi, secondo il monitoraggio portato avanti dalla stessa Movyon, si registra un sensibileche è previsto aumentare ulteriormente con l'apertura di oggi.La nuova infrastruttura, oltre a garantire una migliore esperienza di viaggio, genera anche benefici in termini di: per ogni ora di attivazione della quarta corsia dinamica sui circa dieci km su cui è prevista si stima un risparmio di circa 1,5 tonnellate di CO2.Nel programma di potenziamento alla quarta corsia dinamica è prevista inoltre la realizzazione di diverse opere compensative per il territorio ricompreso neirelative sia all'che al miglioramento delle viabilità cittadine. Nello specifico nel Comune di Novate Milanese sono state realizzate nuove rotatorie con l'adeguamento della relativa viabilità e due piste ciclopedonali, una di queste recentemente consegnata alla comunità e che attraversa l'Autostrada A4 mediante il ripristino del vecchio sottopasso denominato Marianella, permettendo il collegamento tra due zone distanti del paese.Nelinvece è stato portato a termine un importante intervento di ricucitura del territorio comunale con la realizzazione di una piazza pubblica sulla nuova galleria antirumore con annesse aree di socialità, un nuovo parco giochi ed uno skate park, mentre continuano i lavori di riqualifica della barriere antirumore nei pressi di via Galvani. Infine, è stata adeguata la viabilità di collegamento anche tra iampliando la sede stradale e realizzando un tratto di nuova pista ciclopedonale.