Giglio Group, completato collocamento privato per 5 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha comunicato che e` statadi 11.298.741 azioni ordinarie di nuova emissione a un prezzo per azione pari ad 0,442527173 euro, per un controvalore complessivo diIl prezzo incorpora uno sconto del 15% rispetto alla media degli ultimi tre mesi di mercato antecedente al giorno di emissione per il volume giornaliero scambiato nelle stesse date. Inoltre, il prezzo incorpora unodel mercato.Il collocamento, curato dae realizzato mediante, e` stato rivolto a investitori qualificati d istituzionali e a tutti i soggetti che hanno presentato manifestazioni d'interesse, vincolanti o non vincolanti.Ad esito dell'aumento di capitale, ha sottoscritto 2.937.672 azioni per un valore di 1.300.000 euro, pari a 26% dell'aumento di capitale attraverso la compensazione di propri crediti liquidi ed esigibili nei confronti della società.ha sottoscritto 6.779.245 azioni per un valore di 3 milioni di euro, pari al 60% dell'aumento di capitale di cui 2.528.000 euro in contanti e 472.000 euro mediante compensazione di propri crediti liquidi ed esigibili;ha sottoscritto 1.581.823 azioni per un valore di 700.000 euro, pari al 14% dell'aumento di capitale in contanti.Al termine dell'operazione, Meridiana Holding S.p.A., già azionista di maggioranza, deterrà ilsociale di Giglio Group.