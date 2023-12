Cloudia Research, +50% nel primo giorno a Piazza Affari

Cloudia Research

Euronext

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della trasformazione digitale con un'offerta specializzata in ambito ERP (EnterpriseResource Planning), ha chiuso il. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM) , il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota, rispetto a un prezzo di collocamento di 1,90 euro, raggiungendo unaIl titolo non ha fatto prezzo per tutta la seduta, scambiando solo alle 17:35. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 8.550 euro, con solo 2conclusi e 3.000passate di mano.Cloudia Research rappresenta lada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della sessantunesima quotazione del 2023 suIn fase di collocamento Cloudia Research ha, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 4 milioni di euro.Borsa Italiana ha comunicato che da mercoledì 27 dicembre 2023 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Cloudia Research