Banche, maxi tagli al personale nel 2023: oltre 60 mila posti persi

(Teleborsa) -, nell'arco del 2023 sono stati tagliatidi lavoro nell'ambito delle, che hanno visto crollare lee ridursi i margini di profitto. E' quanto emerge da una indagine condotta dal Financial Times, secondo cu sono rimasti a spasso 61.905 posti dipendenti, una cifra che va a confrontarsi con i 140 mila ridotti durante la crisi finanziaria globale del 2007-2008.Circa la metà dei tagli è arrivata dalle, che hanno tagliato circa, alle prese con un crollo delle commissioni e con il tentativo di mantenere inalterati i margini di profitto, mentre in anni precedenti (ad esempio nel 2015 e 2019) i tagli erano perlopiù di banche europee, colpite dagli effetti della politica dei tassi zero delle banche centrali.Le maggiori difficoltà nelle attività di, che hanno dovuto fronteggiare un. Un effetto dellapraticata dalla Federal Reserve, che ha avvantaggiato il margine di interesse e depresso le commissioni, per effetto delle minori transazioni e delle quotazioni di titoli pubblici. Per far fronte a questo calo e per mantenere i margini di profitto, le banche d'investimento hanno dovuto agire sul fronte dei costi e quindi sulla riduzione del personale.I tagli più consistenti sono stati annunciati da, che questo mese ha annunciato il taglio di bendi lavoro, portandolo a 230mila, con 7mila tagli già realizzati nel terzo trimestre per un costo di 186 milioni. La banca ha accantonato fino a 1 miliardo di dollari per ulteriori costi di licenziamento, suggerendo che vi sono ancora migliaia di posti da eliminare. Seguono, che ha tagliato 5.000 posti di lavoro,con 4.800,con 4.000,con 3.200 econ 1.000 posti eliminati.I licenziamenti non sono però solo un caso americano,, a causa delle crisi bancarie. E' i caso ad esempi della, che è stata salvata e rilevata dalla concorrente. Una transazione che ha protetto il settore bancario, a spese del personale: si contanonel 2023 e si prevedono altre grandi ondate di licenziamenti per l'anno prossimo. Il numero uno di UBS, Sergio Ermotti, ha affermato che il 2024 sarà "l'anno cruciale" per l'acquisizione di Credit Suisse, alimentando l'attesa di nuove riduzioni di personale soppressi nei prossimi mesi.non nutrono grande ottimismo per il futuro e ritengono che, finché non ci sarà una ripresa dell'attività di investment banking, i, saranno all'ordine del giorno. Se la britannica Metro Bank ha annunciato l'intenzione di tagliare un quinto della sua forza lavoro, altre banche europee come, dopo aver annunciato enormi riduzioni di personale negli anni precenti.