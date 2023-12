Neosperience sale in Borsa su progressi per quotazione di controllata al Nasdaq

Neosperience

Neosperience

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, dopo che ha comunicato il completamento di un aumento di capitale da 1 milione di dollari per la controllatae il deposito presso la SEC del dossier per richiedere l'ammissione alla quotazione sul Nasdaq della società (oggi detenuta al 90%).Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,89 e successiva a quota 1,955. Supporto a 1,825.