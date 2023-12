Da Superbonus a scaglioni Irpef: i nodi da sciogliere nel CdM di fine anno

(Teleborsa) - A pochi giorni dalla fine dell'anno, è tempo dinel pomeriggio di ieri asi è riunito unin vista del Consiglio dei ministri di oggi. Sul tavolo, anche l'esame di tre decreti legislativi in materia di adempimento collaborativo, contenzioso tributario e diritti del contribuente.In tema proroghe,: il 31 dicembre 2023 sarebbe, infatti, l'ultima data utile per produrre fatture rimborsabili al 110% mentre si fa strada la proposta di unsenza proroghe né oneri il Superbonus (che, numeri alla mano, pesa sulle casse dello Stato per 4,5 miliardi) In pressing sulla proroga, in particolare, Forza Italia, con il Vicepremier Tajani che sottolinea che si lavora"Sul tavolo anche loprorogato, fino al 31 marzo, con il decreto anticipi ma solosia per i fragili che per i genitori di under 14, resta il "nodo" del pubblico, dove lo smart working attualmente è consentito (fino al 31 dicembre)Torna oggi in Consiglio dei ministri anche iin attuazione della delega fiscale. L'esame definitivo del provvedimento, già all'ordine del giorno della riunione del 19 dicembre, era stato rimandato al Cdm successivo per un approfondimento tecnico in coerenza con la legge di Bilancio, che tre giorni dopo è stata approvata in prima lettura dal Senato.