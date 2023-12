Liceo Made in Italy al via, per Anief è positivo per diffondere cultura nel mondo

(Teleborsa) -, fortemente voluto dal governo per promuovere le produzioni di eccellenza, del patrimonio culturale e delle radici culturali nazionali. È stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20672023 che contiene disposizioni, in Italia e all’estero, non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale."La legge che introduce il Liceo del Made in Italy è una, perché incentiva il modello imprenditoriale italiano: è infatti fondamentale promuovere la nostra cultura nel mondo", commenta, Presidente del sindacato, aggiungendo "riteniamo però fondamentale che adessoquantitativo e qualitativo delle centinaia di. Occorre a questo punto potenziare gli organici delle scuole estere, corrispondere le giuste indennità, prorogare la presenza del personale e aprire sedi in nuovi Paesi, oltre che di riaprire quelle storiche come l’Istituto italiano statale omnicomprensivo di Asmara”.Il progetto del Liceo del Made in Italy prevede lache verrà definito entro l’11 aprile, ed avrà un, che combina competenze economiche, giuridiche e imprenditoriali con una forte attenzione alle aree scientifica, storica e linguistica. Unparticolare verrà posto suie sulle, creando un ponte diretto con il mondo del lavoro e dell’imprenditoria.Agli studenti verranno forniti gli strumenti necessari per analizzare gli scenari storico-geografici e artistici e comprendere le interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con particolare riferimento all’origine e allo sviluppo dei settori produttivi del Made in Italy. Gli studenti studieranno due lingue straniere. Saranno avviati i tirocini con le imprese, legate alle attività svolte in classe.Prima dell'attuazione del progetto del Liceo Made in Italy, èche permetterà l’avvio dei percorsi già dal prossimo. Per assicurare l’efficacia e la qualità del percorso, è stato istituito un tavolo nazionale di monitoraggio e valutazione, sotto la regia del MIM e con l’assistenza tecnica dell’INVALSI e dell’INDIRE.