SACE: al via la nuova Garanzia Archimede

(Teleborsa) -, il Gruppo assicurativo finanziario direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, annuncia la nuovauno strumento di garanzia strutturale che risponde alle esigenze di crescita delle imprese connesse a investimenti produttivi e infrastrutturali green, per l'innovazione industriale, tecnologica e digitale, e nelle filiere strategiche, con l'obiettivo di dare impulso alla competitività e alla produttività del Sistema Paese.La, in fase di approvazione, consentirà a SACE di rilasciare fino al 31 dicembre 2029, la garanzia Archimede. Una garanzia a mercato che supporta gli investimenti in infrastrutture, nei servizi pubblici locali e nell'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Sono altresì inclusi gli investimenti nell'industria e in infrastrutture a carattere sociale, nonché a sostegno dei processi di transizione sostenibile e dell'economia circolare come, ad esempio, la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti.si rivolge ai progetti dellecon unLe garanzie possono avere una durata massima di 25 anni, una percentuale di copertura massima del 70% e comprenderanno finanziamenti in qualunque forma, sia per cassa che per firma nonché portafogli di finanziamenti."Agevolare l'accesso al credito a condizioni migliori per favorire la crescita e la competitività delle imprese Italiane, a beneficio del benessere del Paese è il cuore della nostra missione – ha dichiarato–. Nell'ambito del Temporary Framework europeo, che termina a fine anno, abbiamo sostenuto 10.000 imprese per 70 miliardi di euro di progetti e oggi, con Archimede confermiamo ancora una volta l'impegno del Gruppo SACE al fianco delle aziende per aiutarle negli investimenti infrastrutturali, in sostenibilità e digitalizzazione, fondamentali per competere e crescere nel panorama nazionale e internazionale".– spiega SACE in una nota – va a completare l'offerta di prodotti assicurativo finanziari di SACE che, in aggiunta alla già attiva Garanzia Green, da inizio gennaio vedrà l'avvio della nuova garanzia online a mercato denominata Garanzia Futuro, per supportare la crescita delle imprese italiane in Italia e sui mercati globali. La garanzia è a copertura di finanziamenti a medio/lungo termine, da parte degli istituti di credito convenzionati, destinati alle PMI italiane, alle filiere e ai territori, alle quali SACE rivolge anche una serie di servizi di formazione e accompagnamento".