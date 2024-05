SACE e Women7 per l'impegno civile sulle pari opportunità

(Teleborsa) - Sace ha ospitato a Roma un evento di confronto e networking con, il gruppo internazionale d’impegno civile sulle pari opportunità che affianca il G7, per rafforzare il nostro ruolo di partner del Women7 Summit, l’evento che si svolge l'8 e il 9 maggio in, una due giorni alla quale partecipano delegate provenienti dagli altri paesi del G7 oltre che rappresentanti italiane che operano attivamente sul tema della"Come Women7 abbiamo lavorato in tutti questi mesi per riuscire a consegnare un documento all'interno del quale sono contenute le raccomandazioni al governo italiano e che verranno poi condivise con i governi degli altri degli altri paesi – ha spiegato, Copresidente delegazione italiana Women 7 –. Abbiamo lavorato su temi che riguardano il lavoro, l'empowerment femminile, la giustizia economica, la giustizia climatica, la violenza contro le bambine e le ragazze e anche i temi legati alla pace e alla sicurezza. Tutti questi temi hanno certamente un valore trasversale anche nelle attività che abbiamo svolto con Sace, soprattutto legati ai temi dell'educazione, non solo femminile, ma educazione all'imprenditoria e in tutta una serie di collaborazioni che si sono sviluppate nel tempo soprattutto legate alla piattaforma di business matching per poter mettere insieme e poter mettere in collegamento imprenditrici di tutto il mondo supportandole, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista della formazione."La rivoluzione in chiave sostenibile che sta vivendo Sace passa anche attraversocon quelle organizzazioni in Italia all'estero che condividono i nostri stessi valori di inclusion e diversity non poteva quindi mancare per noi una partnership con Women 7, il gruppo internazionale sulle pari opportunità che affianca il G7 – ha spiegato, Head of Education, Business Promotion & Supply Chain di SACE –. In Sace abbiamo ospitato le delegate che a Roma sono venute a discutere die di parità di genere, tematiche che stanno a cuore al nostro gruppo e che portiamo avanti anche attraverso la nostra. Lo facciamo attraverso una serie di progettualità che abbiamo raccontato per scambiare buone pratiche per condividere esperienze e anche per raccontare l'impegno quotidiano di Sace in tema di diversity and inclusion"È stata un'occasione anche per raccontare alcune dellein tema di empowerment femminile che Sace ha lanciato negli ultimi anni e che continuiamo a portare avanti. Una fra tante è, un progetto lanciato 3 anni fa e che punta a rafforzare lo skillset delle nostre donne nel settore pubblico e nel settore privato che si occupano di export e di internazionalizzazione. Lo facciamo puntando sulla, sullo scambio di buone pratiche, su una in azione positiva tra donne che condividono lo stesso percorso anche per valorizzare dei modelli di leadership femminile all'interno di tutti i settori della nostra economia", ha aggiunto."Sace innanzitutto sta abbracciando un processo di trasformazione basato suscelti dagli stessi colleghi di questo gruppo. Tra questi valori sicuramente è fondamentale quello dellaverso il quale siamo fortemente impegnati e che stiamo integrando in numerosi processi interni e di business – ha sottolineato Chiara Maruccio CFO di SACE –. In particolare siamo molto focalizzati nell'accompagnare le imprese i nostri clienti verso laaiutandoli ad identificare quelle azioni necessarie per rafforzare questo processo di transizione e per velocizzarlo. In particolare lo facciamo assistendoli con garanzie specifiche, come la garanzia Green, sulla quale abbiamo operato con circa 600 operazioni per un valore garantito di circa 12 miliardi. Ecco questo è un po' il link tra la sostenibilità e la finanza".