Acqua, Arera: nuovo metodo tariffario (MTI-4) e nuove regole per la qualità tecnica

(Teleborsa) - Con due delibere di fine anno,ha introdotto unper il, destinate a dispiegare i loro effetti nell’arco dei prossimi sei anni per il graduale e costante miglioramento del servizio idrico. Dopo un'ampia consultazione con i soggetti interessati - che negli ultimi mesi ha coinvolto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Autorità di bacino distrettuali, Conferenza delle Regionie delle Province autonome, società, enti d'ambito, associazioni, osservatori ed enti locali - con ladel 28 dicembre (639/2023/R/idr) ARERA ha approvato ilper il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4) , mantenendo stabilità nei criteri guida e gli obiettivi di riduzione delle differenze di servizio tra le aree del Paese, in continuità con le regole introdotte a partire dal 2012.L’avrà la durata di, prevedendo un aggiornamento del(POS) fino al 2035, mirando a favorire la sicurezza deglie, allo stesso tempo, a promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione. Tra gli elementi di novità un aggiornamento della componente a copertura del costo dell’energia elettrica, negli ultimi anni oggetto di evidenti oscillazioni. Per la, inoltre, il metodo prevede anche un primo impiego delle risorse del(istituito presso CSEA) per premiare il riutilizzo delle acque reflue depurate e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata.Con la delibera 637/2023/R/idr, poi, ARERA è intervenuta nella regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (), con alcuni elementi di estrema attualità. Ad esempio, con(M0-resilienza idrica) l’Autorità misurerà gli interventi dei gestori diretti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. L’alternarsi di siccità e alluvioni rende infatti necessario un nuovo approccio, negli approvvigionamenti da un lato e nella gestione delle acque meteoriche dall’altro."In dodici anni di regolazione dell’Autorità, i gestori del sistema idrico hanno dimostrato capacità di investire e di migliorare i parametri di qualità - afferma il presidente di ARERA,– oggi è necessario intercettare nuove priorità, legate prevalentemente al cambiamento climatico e agli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale. Le regole del nuovo metodo puntano alla stabilità del quadro di riferimento, alla continuità nella promozione degli investimenti e al costante miglioramento della qualità in questa direzione”