Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Nuovo spunto rialzista per l'Hang Seng Index, che guadagna bene e porta a casa un +0,92%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25.143,9. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25.885,2. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24.818,9.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)