Banca del Fucino, completato accordo con Wordline nel merchant acquiring

(Teleborsa) -, società leader nei servizi di pagamento a livello internazionale, e, una delle più importanti realtà bancarie del centro Italia, annunciano il closing della partnership strategica nel merchant acquiring.Le autorità competenti hanno infatti autorizzato il trasferimento alla controllata italiana di Worldline dell’attività di merchant acquiring sul circuito nazionale di Banca del Fucino.Gli oltre 3.700 esercenti gestiti, per un totale di quasi 6.000 punti vendita, da Banca del Fucino sulla propria rete nazionale si aggiungeranno a Worldline a seguito del completamento del trasferimento operativo delle attività. L’accordo prevede una contestuale partnership commerciale di lungo periodo per la distribuzione, tramite la rete di Banca del Fucino, dei prodotti e servizi di pagamento di Worldline.L'operazione permette di raggiungere sinergie tecnologiche e commerciali in termini di innovazione ed evoluzione del portafoglio prodotti a beneficio della rete clienti della Banca che potrà così fruire delle soluzioni specializzate di Worldline in linea con le nuove esigenze di business e la ricerca di livelli ancora più alti di customer experience.