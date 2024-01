Ford, nel 2023 quasi 2 milioni di veicoli venduti negli Usa (+7,1%): ma è terza dietro GM e Toyota

Ford Motor

(Teleborsa) - Negliha venduto quasi 2 milioni di veicoli nel 2023 (+7,1% rispetto all'anno precedente) ma la crescita delle vendite è tra le più basse se paragonata all'incremento complessivo del settore, che ha registrato vendite per 15,6 milioni di veicoli. L'azienda è infatti arrivata terza nelle vendite complessive negli Stati Uniti, dietro a. Nota positiva la serie didi Ford che si è confermato ilin America per il 47mo anno consecutivo. Il risultato del 2023 è comunque il migliore registrato dalla casa automobilistica dal 2020.Le vendite disono state pari a 72.608 nell'anno, in aumento del 18% rispetto al 2022. "In un anno di sfide, dallo sciopero dei lavoratori alle questioni di fornitura, la nostra straordinaria gamma di veicoli a benzina, elettrici e ibridi e i nostri fantastici concessionari hanno fornito una solida crescita e slancio.", ha dichiarato in un comunicato il Ceo di Ford,