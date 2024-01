Usa, debito pubblico supera per la prima volta i 34 trilioni di dollari

(Teleborsa) - A poche settimane prima della scadenza entro la quale il Congresso dovrà approvare nuovi piani di finanziamento federale. I dati pubblicati dalhanno mostrato che il "debito pubblico totale in essere" è salito a 34.001 trilioni di dollari il 29 dicembre mentre il deficit di bilancio è aumentato a dismisura. Secondo le proiezioni fatte nel 2020 dal Congressional Budget Office il tetto dei 34mila miliardi di dollari sarebbe stato superato solo nell’anno fiscale 2029.Alla base della rapida crescita del debito vi sono lache, per rimettere in moto l'economia, ha richiesto ingenti prestiti enella recente fase di ripresa che ha spinto al rialzo i tassi di interesse e reso più costoso per il governo onorare i propri debiti.Il crescente debito è stato ripetutamente fonte di tensione nelle recenti battaglie sui finanziamenti pubblici tra democratici e repubblicani. In agosto, intanto,per "il costante deterioramento degli standard di governance, anche in materia fiscale e di debito".Secondo lail debito pubblico sarà pari alla cifra record del 181% del Pil entro il 2053.Secondo gli analisti fino a quando gli investitori saranno disposti a prestare denaro al governo federale e l'economia continuerà a crescere a ritmo rapido gli effetti dell'incremento del debito non avranno ripercussioni. Tali risorse consentono, infatti, al governo di continuare a spendere sui programmi senza dover aumentare le tasse. Senza un'inversione di tendenza, nei prossimi decenni, si profilano, tuttavia, rischi per la salute fiscale complessiva della nazione, con possibili difficoltà di copertura per importanti programmi federali come la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria statale, i principali motori della spesa pubblica prevista nei prossimi anni. Un carico di debito maggiore potrebbe, inoltre, esercitare una pressione al rialzo sull’inflazione e far sì che i tassi di interesse rimangano elevati, il che potrebbe anche aumentare il costo del rimborso del debito nazionale.Le– secondo un’analisi della Fondazione Peterson – hanno raggiunto il picco del 49% nel 2011, ma sono scese al 30% entro la fine del 2022 e gli acquirenti esteri del debito statunitense – come Cina, Giappone, Corea del Sud e nazioni europee – hanno già ridotto le loro disponibilità in titoli del Tesoro.