Energia, Unem: nei primi 11 mesi del 2023 consumi petroliferi in leggero calo (-1,3%)

(Teleborsa) - Stando ai dati provvisori pubblicati da Unem, nei primi undici mesi 2023 isono calati dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Da segnalare soprattutto la performance della(+4,3%) che risulta in aumento anche rispetto ai livelli pre-pandemici e del jet-fuel. Le vendite di(benzina + gasolio + gpl), sono risultate in sostanziale equilibrio (-0,2%) rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie essenzialmente al traino della benzina che ha controbilanciato il calo del gasolio e del gpl.A dicembre 2023 il prezzo dellaè stato in media pari a 1,780 €/litro, in calo di 5,8 cents rispetto al mese precedente grazie al raffreddamento delle. Rispetto a dicembre 2022, quando però vigeva una aliquota ridotta di accisa, i prezzi alla pompa sono più alti di 10,6 cents. Nello stesso mese il prezzo delè stato in media pari a 1,750 €/litro, in calo di 7,5 cents rispetto al mese precedente a causa del raffreddamento delle quotazioni internazionali. Rispetto a dicembre 2022, quando però vigeva una aliquota agevolata di accisa, i prezzi alla pompa sono praticamente uguali (+0,9 cents).Lo scorso mese il prezzo delè stato pari a 0,722 €/litro, in lievissimo calo rispetto ai prezzi del mese precedente. Rispetto a dicembre 2022, quando vigeva oltretutto una aliquota ridotta di accisa, il prezzo è stato inferiore di 5,5 cents. A dicembre 2023 il prezzo del gasolioin media è stato pari a 1,531 in calo di 6,1 €/litro rispetto al mese precedente. Rispetto invece a dicembre 2022 i prezzi sono nettamente più bassi (-12,4 cents).